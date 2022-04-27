У Бєлгородській області Росії спалахнув склад боєприпасів

У прикордонній з Україною Бєлгородській області Росії заявили про пожежу на складі боєприпасів в районі села Стара Нелідовка. Губернатор Вячеслав Гладков стверджує, що руйнувань житлової забудови і потерпілих серед цивільних немає, пише «Інтерфакс».

«Звʼязався з головою Головинського сільського поселення Денисом Золотухіним. У районі села Стара Нелідовка, за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів», – заявив Гладков.

Відкритий вогонь, за його словами, ліквідовано. Він додав, що перед займанням нібито чули вибухи.

Нагадаємо, це вже не перша пожежа на складах на території країни-окупанта за минулі місяці. 1 квітня в Бєлгородській області відбулася пожежа на нафтобазі. 29 березня біля Бєлгорода на складі раптово почали детонувати боєприпаси.

Два дні тому пожежа відбулася на великій нафтобазі в Брянську «Транснафта Брянськ Дружба», що також неподалік кордону з Україною. «Транснафта-Дружба» має у підпорядкуванні нафтопровідну магістраль «Дружба», що постачає нафту з Росії до Європи. // LB.ua