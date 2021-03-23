У Франції суд заборонив діяльність марсельського «центру» терористів «ДНР»

«Представництво» терористичної організації було відкрито в 2017 році.

Апеляційний суд у Франції закрив так званий центр «ДНР», що працював у Марселі з 2017 року під назвою Centre de la représentation de la République de Donetsk en France.

Суд визнав його нікчемним і заснованим незаконно, повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення», — зазначив він.

25 вересня 2017 терористи угруповання «ДНР» повідомили про «офіційне відкритті» свого «представництва» у французькому Марселі. Представник Міністерства Європи і закордонних справ Франції тоді заявив, що так зване представництво офіційно не визнається владою і не має дипломатичного статусу.

Через рік суд французького міста Екс-ан-Прованс вирішив не закривати «представництво ДНР» у Марселі.

Під час засідання адвокат «представництва» Жозі-Жан Боске заявив, що «це лише звичайна асоціація». За його словами, хоча в назву входять слова «офіційне представництво» — це «лише люди, які підтримують ДНР».

У СБУ після цього повідомили, що організатори «офіційного центру «ДНР» у Франції» підготували запасний план, щоб у разі ліквідації через суд зберегти існування «представництва» в Марселі. Вони зареєстрували нові юридичні особи у вигляді громадських організацій.

До безпосереднього заснування цих асоціацій були причетні дев’ять осіб, семеро з яких постійно працювали на території Франції, одна особа перебувала на тимчасово окупованих територіях сходу України. А ще одна виконувала функції «зв’язкового» і здійснювала переміщення між Францією і «ДНР». // LB.ua