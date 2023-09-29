У Луганську «герой Росії» застрелив 18-річну дівчину

Повідомляється, що він був п’яний.

В окупованому Луганську застрелили 18-річну дівчину, у вбивстві звинувачують підполковника Ірека Магасумова, який має звання “Героя Росії”.

Як пише російський Telegram-канал Mash, інцидент стався ще 11 серпня. Дві дівчини познайомилися в місцевому барі з окупантами – Павлом Яськевичем і Магасумовим з 74-ї російської ОМСБР, що дислокується в Кузбасі. Під час спілкування дівчата нібито поросили постріляти з пістолета Макарова. У якийсь момент одну з них застрелили.

За даними адвокатів Магасумова, його товариш по службі “випадково спустив курок і вистрілив у дівчину”, коли прибирав зброю. Він втік, а постраждала померла в машині швидкої медичної допомоги. Сам “герой Росії” нібито пішов звідти “за кілька хвилин до інциденту”. У підсумку Яськевич написав явку з повинною, проте затримали все одно Магасумова.

За версією слідства, дівчину застрелив Магасумов, який в той момент був п’яний. Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов написав голові Слідчого комітету РФ лист, в якому заявив, що “герой Росії” “здатний принести неоціненну користь батьківщині” на війні проти України. // УНІАН