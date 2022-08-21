В Сомалі бойовики «Аль-Каїди» напали на один з готелів: загинула 21 людина

У столиці Сомалі Могадішо 21 людина загинула в результаті штурму готелю “Hayat“ бойовиками пов’язаного з “Аль-Каїдою“ угруповання “Аш-Шабаб“.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Напад бойовиків на готель Hayat розпочався у п’ятницю ввечері і тривав понад 30 годин.

За інформацією поліції, нападники підірвали два вибухові пристрої біля готелю, а потім увірвалися до будівлі і відкрили вогонь.

Сили безпеки Сомалі заявили, що їм вдалося врятувати 106 людей.

Міністр охорони здоров’я країни Алі Хаджі Адан заявив, що кількість загиблих може зрости, оскільки не виключено, що члени сімей забрали тіла родичів до того, як було проведено офіційний підрахунок. Він додав, що 117 людей отримали поранення, 15 із них перебувають у критичному стані.

Готель був значною мірою зруйнований після запеклих боїв між бойовиками та силами безпеки.

Угруповання “Аш-Шабаб” вважається однією з філій “Аль-Каїди” і веде затяжний конфлікт із федеральним урядом.

“Аш-Шабаб” діє в основному в південній та центральній частинах Сомалі, але змогла поширити свій вплив і на райони, підконтрольні уряду.

В останні тижні бойовики, пов’язані з угрупованням, також атакували цілі вздовж кордону Сомалі та Ефіопії, що викликало занепокоєння щодо можливої ​​нової стратегії “Аш-Шабаб”.

Це перший напад угруповання у столиці з травня цього року, коли було обрано нового президента Сомалі Хасана Шейха Махмуда.

“Аш-Шабаб” дотримується ваххабізму – течії в ісламі, офіційно прийнятого в Саудівській Аравії, тоді як більшість сомалійців сповідують суфізм.

У тих районах, які потрапляли під контроль угруповання, було запроваджено суворі закони на основі шаріату, у тому числі забивання камінням до смерті жінок, запідозрених у подружній зраді, та ампутація рук для злодіїв.