У Лукашенко объявили Тихановскую в международный розыск

Следственный комитет Беларуси объявил лидера оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск.

Об этом сообщило местное информагентство “БелТА”.

“В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”, – сообщили в СК.

Отмечается, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за “призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет”. // Буквы