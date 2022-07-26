У Японії стратили вбивцю сімох людей

Його затримали у 2008 році.

В Японії стратили 39-річного чоловіка, який вбив сімох людей у Токіо в 2008 році.

Про це пише BBC з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Томохіро Като скоїв одне з найбільш приголомшливих масових вбивств у новітній історії країни”, – зазначає видання.

Йому було 25, коли він в’їхав на вантажівці в натовп пішоходів у торговому районі Акіхабара, вбивши трьох людей.

Потім він накинувся на перехожих з кинджалом, вбивши чотирьох і поранивши вісьмох людей.

Като поліція затримала на місці події. Він пізніше визнав свою провину у суді, мотивувавши злочин кібербулінгом.

“У той час його злочин викликав бурхливі суперечки в японському суспільстві щодо випадкових вбивств, впливу в Інтернеті та невдач у підтримці психічного здоров’я молодих людей”, – зазначає BBC.

Японські медіа повідомили, що Като повісили у Токійському центрі ув’язнення.

Це перша кара в країні цього року. Торік у грудні повісили трьох злочинців, а у камерах смертників перебуває понад 100 ув’язнених.

Додамо, після вбивств Като у країні посилили відповідальність за володінням ножами.

Окружний суд Токіо засудив його до страти у 2011 році, заявивши, що в його жорстокому злочині не було “ні краплини людяності”.

У 2015 році Като програв апеляцію щодо зміни вироку.

Японія залишається однією з небагатьох розвинених країн, де досі застосовується страта, попри широку критику з боку міжнародних та місцевих правозахисних організацій. // LB.ua