Стрілянина у торговому центрі в США: зловмисник кількома пострілами убив чоловіка і поранив жінку

В американському штаті Флорида сталася стрілянині в торговому центрі. Одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався в місті Окала, у торговому центрі Paddock Mall приблизно о 15:40 за місцевим часом. Стрілець убив чоловіка кількома пострілами, а одну жінку поранив у ногу. За словами лікарів, її життю нічого не загрожує.

Згодом на місце події прибула поліція. Правоохоронці оточили торговий центр й евакуювали всіх відвідувачів.

За даними поліції, нападник встиг утекти й залишив свою вогнепальну зброю на місці. // Главком