ЄС оголосив попередження Угорщині через звільнення засуджених за незаконне ввезення мігрантів

Єврокомісія вирішила розпочати так звану процедуру порушення щодо Угорщини через звільнення з ув’язнення засуджених за незаконне ввезення мігрантів і закликала країну змінити своє національне законодавство щодо покарання за такі злочини, повідомили у євроінституції у п’ятницю.

“Європейська комісія вирішила розпочати “процедуру порушення”, надіславши офіційне повідомлення Угорщині за невиконання своїх зобов’язань відповідно до Директиви Ради ЄС про накладення ефективних, пропорційних та стримувальних санкцій щодо злочину, що полягає у сприянні транзиту та проживання в ЄС (тобто незаконному ввезенню мігрантів) та відповідно до рамкового рішення Ради ЄС, яке встановлює правила кримінального покарання за ці злочини”, – ідеться у повідомленні.

В Єврокомісії вказали, що у квітні 2023 року Угорщина ухвалила постанову уряду, яка передбачає загальну заміну покарань, пов’язаних із позбавленням волі за злочини, пов’язані з незаконним ввезенням, на «реінтеграційне утримання».

Це означає, що засуджені звільняються, навіть якщо вони відбули лише невеликий термін свого покарання. Потім ці особи повинні залишити територію Угорщини протягом 72 годин, щоб відбувати своє «реінтеграційне утримання» у країні їхнього звичайного проживання або громадянства.

“Постанова уряду не містить додаткових правил щодо умов, моніторингу або забезпечення дотримання цього «реінтеграційного утримання під вартою» за межами Угорщини”, – вказали в Єврокомісії.

“Єврокомісія вважає, що такі урізані санкції, які застосовуються до осіб, засуджених за злочини, пов’язані з незаконним ввезенням, не є ні ефективними, ні стримуючими, і не враховують обставин справ, що розглядаються. Тому вона видає офіційний лист-повідомлення. Тепер Угорщина має два місяці, щоб відповісти на лист і усунути недоліки, виявлені Єврокомісією. За відсутності задовільної відповіді Єврокомісія може ухвалити рішення про винесення мотивованого висновку”, – зазначили в євроінституції.

Реакція Будапешта

Міністр закордонних справ у справах та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив у п’ятницю у Будапешті, що модель незаконного переміщення людей “працює, тому що Брюссель проводить проімміграційну політику”. Він сказав, що якщо вона зміниться, то це швидко зруйнує бізнес-модель злочинців, і дав зрозуміти, що єдиний шлях до Європи – легальний, відправивши всіх решту назад, пише Hungary Today.

“Те, що Брюссель робить стосовно Угорщини у питанні (незаконного – ред.) переміщення людей, є абсолютно неприйнятним, дискредитованим і легковажним”, – сказав він.

“Ми висилаємо тих осіб, які займаються переправкою, бо краще, якщо вони перебувають за межами країни. Ми їх виганяємо, бо не хочемо витрачати на них гроші угорського народу. Тим більше, що вони потім підуть до європейських судів і проситимуть гроші, бо тут про них погано дбали”, – сказав він. // УНН