З 1 липня для українців у Чехії зміниться порядок надання допомоги

Також вводяться нові правила отримання безплатного житла.

З 1 липня для українців у Чехії зміняться порядок надання допомоги та безплатного житла.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Влітку набувають чинності поправки до Lex Ukrajina V. Вони регулюють питання з наданням допомоги та безплатного житла”, − зазначили у міністерстві.

Скасовуються окремі виплати для шукачів притулку, натомість діятиме лише комплексна фінансова допомога. Вона включатиме витрати на житло й інші потреби українців.

Після того, як мине 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, переселенці отримуватимуть прожитковий мінімум – 3130 крон (5200 гривень).

Солідарні виплати отримуватимуть тільки власники житла, які прихистили українців і проживають з ними разом. Але зміниться сума – замість 3000 крон буде 2400 крон. “А ті, хто надав прихисток переселенцям, але не живе з ними, більше допомогу отримувати не будуть. Натомість українці мають укласти договір про оренду й самостійно оплачувати житло зі своєї комплексної допомоги”, − йдеться у повідомленні.

Соціальне житло надаватиметься на 150 днів з моменту надання тимчасового захисту. Якщо термін безкоштовного проживання на момент набрання чинності поправки вже вичерпаний, українцям нададуть ще 90 додаткових безкоштовних днів на пошук квартири.

“Коли сплине і цей термін, всі шукачі притулку, які не входять до категорії вразливих осіб, повинні або домовитися з власником про оплату житла, або знайти собі нове”, − зазначили у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, кількість біженців з України станом на початок червня становила у світі 6,28 млн, а в Європі 5,935 млн. Лідерами з прийняття українців є Німеччина, Польща та Чехія.и // LB.ua