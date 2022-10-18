Світовий банк повідомив про нездатність режиму Лукашенка платити за боргами

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Світовий банк перевів усі кредити Білорусі, видані його основним кредитним підрозділом, у розряд таких, що не обслуговуються. Розмір прострочених платежів досяг 68,43 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Світовий банк повідомив про нездатність режиму Лукашенка платити за боргами

Фото: Світовий банк підтвердив дефолт Білорусі (worldbank.org)

Рішення торкнулося всіх кредитів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), наданих Білорусі або гарантованих нею. Непогашена основна сума боргу Білорусі сягає 967 млн доларів.

Банк зупинив усі програми у Білорусі 2 березня та не схвалював нові кредити країні з травня 2020 року.

Білорусь намагалася провести деякі платежі з єврооблігацій у білоруських рублях, оскільки західні санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, обмежують можливості Мінська щодо операцій з іноземною валютою.

МБРР призупинив усі програми в Росії та Білорусі на початку березня після вторгнення Росії в Україну 24 лютого і того, що він назвав “бойовими діями проти народу України”.

Банк вже припинив схвалювати будь-які нові кредити Білорусі в середині 2020 року, коли Сполучені Штати запровадили санкції проти країни через спірні президентські вибори.

Спалах військової активності в Білорусі минулого тижня викликав побоювання, що Олександр Лукашенко може направити свою армію на підтримку безуспішних військових дій Росії в Україні.

У серпні Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило суверенний кредитний рейтинг Білорусі в іноземній валюті до SD/SD (обмежений дефолт).

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