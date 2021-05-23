В Мексике арестован серийный убийца-каннибал

В Мексике полиция арестовала 72-летнего мужчину, который сознался в убийстве не менее 30 женщин. Он расчленял трупы жертв. Есть основания утверждать, что маньяк ел плоть убитых.

Как сообщает испанская газета El Pais, подозреваемый жил в городе Атисапан-де-Сарагоса. Его полное имя пока не называется. Издание пишет, что это Андрес Н. по прозвищу Китаец. Он сдавал комнаты жильцам и этим зарабатывал на жизнь.

Несколько дней назад пропала без вести 34-летняя Рейна Гонсалес. Мать-одиночка с двумя детьми держала небольшой магазинчик мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Ее многие знали в округе. Соседи заявили в полицию. Однако в Мексике ежегодно исчезают тысячи женщин. К сожалению, это уже мало кого волнует.

Соседи, зная, что полиция вряд ли начнет серьезное расследование, принялись искать Рейну самостоятельно. Они вспомнили, что к ней часто захаживал в магазин Китаец. А кому-то Гонсалес сказала, что Андрес пригласил ее в гости.

Люди пошли к Китайцу. Они вытащили его на улицу и устроили ему допрос. Андрес пытался сопротивляться. Началась драка. Появились патрульные и задержали Китайца. Соседи потребовали провести у него дома обыск. Люди были уверены, что он причастен к исчезновению Гонсалес.

Полиция обнаружила в доме Андреса личные вещи Рейны. Более тщательный обыск помог найти ювелирные изделия, обувь, лак для ногтей, фен для волос, которые принадлежали еще двум женщинам, пропавшим без вести в период с 2016 по 2019 год. Их звали Рубичела Гальегос и Флор Визканьо.

В итоге полиции пришлось подогнать к дому Китайца грузовик, чтобы забрать все улики. Обыск провели также в комнатах, которые Андрес сдавал, и во дворе. Были найдены пила со следами запекшейся крови и человеческие останки. В настоящее время проводится экспертиза ДНК. Эксперты должны определить точное количество жертв маньяка.

Китаец сознался в том, что за последние 20 лет убил и расчленил около 30 женщин. Все жертвы были одинокими и моложе Андреса. Некоторым он сдавал жилье, с другими знакомился случайно. Мужчина отказывается пока признавать, что ел человеческое мясо, однако источники издания в полиции уверены в этом.

На женщин Андрес производил хорошее впечатление. Это помогало ему легко с ними знакомиться. Местная жительница Маура Валле держит мясную лавку. Она рассказала журналистам, что Китаец постоянно покупал у нее свинину для барбекю. «Очень приятный мужчина. Сентиментальный, вежливый. Рассказывал, что давно живет один. Из родственников у него есть сестра, но она давно уехала из города», — сообщила Валле то, что рассказывал ей маньяк.

Эта жуткая история тут же напомнила мексиканцам о «Монстрах из Экатепека». Так называют испаноязычные СМИ Хуана Карлоса Эрнандеса и Патрицию Мартинес, которые были арестованы в 2018 году. Супруги совершили за шесть лет около 20 убийств. Тела жертв расчленяли. Мясо убитых употребляли в пищу. Их арестовали в октябре, когда они перевозили в детской коляске останки очередной жертвы.

Хуан и Патриция познакомились в 2008 году. У них родилось четверо детей. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»