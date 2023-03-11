У Москві горить офіс пропагандистського телеканалу
Сьогодні, 11 березня, в Москві почалась пожежа в офісі пропагандистського телеканалу “Спас”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Пожежа почалась у дев’ятиповерховій будівлі біля телецентру “Останкіно” на вулиці Академіка Корольова в районі метро ВДНГ.
За інформацією росЗМІ, пожежа в будівлі на Академіка Корольова, де знаходиться офіс телеканалу “Спас”, розпочалася у друкарні на першому поверсі. Рятувальники евакуювали людей та локалізували пожежу.
Нагадаємо, директором і продюсером пропагандистського телеканалу “Спас” є колишній зірка серіалу “Кадети” Борис Корчевніков.