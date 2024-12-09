При цьому Росія понад десятиліття допомагала диктаторському режиму Асада, поваленому цими повстанцями.

У Москві над сирійським посольством підняли прапор повстанців, пише BBC. За даними журналістів, підняття провела сирійська діаспора.

При цьому саме Росія допомогла втекти диктатору Башару Асаду. І саме до Росії диктатор полетів після втечі зі своєї країни.

Попередній прапор з посольства зняли ще вчора.

“Цей крок (підняття прапора повстанців – Ред.) є особливо символічним, оскільки Росія була вірним союзником режиму Асада та підтримувала президента країни Башара Асада під час тривалої 13-річної громадянської війни в країні.