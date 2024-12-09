У Москві над сирійським посольством підняли прапор повстанців

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При цьому Росія понад десятиліття допомагала диктаторському режиму Асада, поваленому цими повстанцями.

У Москві над сирійським посольством підняли прапор повстанців, пише BBC. За даними журналістів, підняття провела сирійська діаспора.

При цьому саме Росія допомогла втекти диктатору Башару Асаду. І саме до Росії диктатор полетів після втечі зі своєї країни.

Попередній прапор з посольства зняли ще вчора.

“Цей крок (підняття прапора повстанців – Ред.) є особливо символічним, оскільки Росія була вірним союзником режиму Асада та підтримувала президента країни Башара Асада під час тривалої 13-річної громадянської війни в країні.

  • Днем оголошення падіння режиму диктатора Башара Асада стало 8 грудня. Саме тоді сирійська опозиція, яка з 27 листопада вела стрімкий наступ на контрольовані Асадом міста, оголосила про втечу диктатора та відхід його сил зі столиці. Адміністративна влада поки що залишатиметься за прем’єр-міністром.
  • Асад втік до Росії. За даними Головного управління розвідки, втекти зі Сирії йому допомогли росіяни, і вони ж доручили пілотам літака з диктатором зникнути з радарів.
  • Режим Асада протягом десятиліття підживлювали Росія та Іран.
LB.ua
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