У Москві після арешту Гіркіна-Стрєлкова біля суду затримали його донецького посіпаку Губарєва

Колишнього так званого “народного губернатора” Донецької області та соратника бойовика Ігоря Стрєлкова Павла Губарєва затримали біля будівлі Міщанського районного суду Москви.

Про це повідомляє “Медуза” з посиланням на проєкт “Осторожно, новости”, пише УП.

Губарєва затримали, коли він давав коментар ЗМІ у справі Стрєлкова. До Губарєва підійшли кілька поліцейських у формі і забрали його.

Люди, які зібралися біля будівлі суду, зустріли дії поліції вигуками “Позор!”.

Раніше російський Міщанський суд заарештував до 18 вересня терориста, який останнім часом критикував владу РФ, Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін) за обвинуваченням у “закликах до екстремізму”.

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“23 роки на чолі країни нікчема”: найскандальніші заяви Гіркіна перед затриманням

Терорист передрікав російському президенту долю Муаммара Каддафі.

Затриманий в Росії терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) систематично критикував владу РФ і військове командування за те, що вони недостатньо успішно ведуть війну проти України, пише УНІАН.

В останні дні в своєму Telegram-каналі він особливо різко висловлювався на адресу російського диктатора Путіна і його цивільної дружини Аліни Кабаєвої. Наводимо останні заяви російського окупанта, якого тепер звинувачують в екстремізмі.

18 липня він написав: “Путін пригрозив … Путін закликав … Путін доручив … я помиляюся або вже років так 15 жодного разу не чув: Президент наказав, президент покарав, президент дав команду, президент взяв на себе відповідальність? Убоге ниття, скарги на партнерів, заклики “за все хороше проти всього поганого” – це скільки завгодно. Але вже дуже-дуже давно риторика президента навіть віддалено не нагадує традиційний “чоловічий стандарт” – “треба бути, а не здаватися”.

“Історія не має підрядного способу. 23 роки на чолі країни знаходилася нікчема, яка зуміла пустити пил в очі значній частині населення. Ще шість років влади цієї боягузливої нездари країна не витримає”.

“Змушений шкодувати, що Путін – не жінка. У слабкою характером і не дуже розумної жінки могли б з’явитися талановиті фаворити. Теж як пощастить, але був би хоча б шанс. А Кабаєва не потягнула, на жаль…”.

19 липня Гіркін прокоментував відмову Путіна їхати на саміт БРІКС в ПАР, де його можуть заарештувати. “Напевно, деякі з учасників відмовилися проходити 2-тижневий суворий карантин перед зустріччю…”,- написав він.

Також терорист відреагував на слова Путіна про “квасний патріотизм”:

“Любиш Путіна, підтримуєш його у всіх починаннях, поважаєш його незамінних соратників” – значить патріот ,не “квасний”, справжній. Любиш Росію і насмілюєшся критикувати дії Роми Абрамовича або Мединського (або інших шанованих довірених людей президента) – ось це вже “квасний”… З натяком на можливість інтересу з боку “Центру Е” і УЗКС ФСБ Росії…”.

Також він поскаржився на те, що Україна буде отримувати від союзників все більш потужні системи озброєнь.

“Поступово і в кількостях не надто великих – рівно настільки, щоб війна тривала якомога довше, була якомога більш виснажливою і закінчилася зовсім не “військовою перемогою незалежних укрів” (вона господаркам не потрібна), а обваленням РФ через внутрішні проблеми. А для цього “жабу варять повільно” (хоча з кожним місяцем і додають спеки). Будуть нові обстріли, теракти, диверсії. Їх буде все більше і більше. Країна у нас велика. І щоб “наздогнати жертву” за маршрутом Мілошевич-Каддафі-Саддам до фіналу – часу потрібно ой багато…”.

Ще в березні Гіркін просив диктатора “заткнутися”. “Володимир Володимирович, Заткнися. Просто Замовкни, мовчи краще. І нам не буде за тебе соромно, що в нашій країні такий президент, і ворог не буде вигалятися”, – заявив він в одному зі своїх відеозвернень.