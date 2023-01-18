У НАТО анонсували розширення бойових груп на східному фланзі

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У НАТО заявили, що незабаром розширять свої бойові групи на східному фланзі до бригадного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генсекретаря НАТО Мірча Джоане під час засідання військового комітету.

У НАТО анонсували розширення бойових груп на східному фланзі

Getty Images

“НАТО досягає прогресу щодо швидкого розширення своїх бойових груп на східному фланзі до бригадного рівня… Ця мета буде досягнута в найкоротші терміни”, – заявив він.

Крім того, Джоане закликав союзників збільшити виробництво техніки та боєприпасів як для України, так і для власної оборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Румунії прибули літаки далекого радіолокаційного виявлення Північноатлантичного альянсу. Він має стежити за воєнними діями Росії в Україні.

Також президент Румунії Клаус Йоханніс закликав НАТО посилити свою присутність на східному фланзі на фоні війни проти України.

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