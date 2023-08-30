У Нігерії на гей-весіллі заарештували понад 200 людей

Поліція Нігерії заарештувала понад 200 людей на гей-весіллі.

Про це повідомляє CNN.

Як розповів виданню працівник поліції, за проведення та відвідування одностатевого весілля до відповідальності притягнуть 67 людей.

Одностатеві стосунки у Нігерії криміналізовані. За вступ у гомосексуальний громадянський союз можуть присудити до 14 років ув’язнення.

Водночас правозахисна організація Amnesty International Nigeria навела дані про арешт понад 100 учасників церемонії. Вона закликала поліцію відпустити затриманих і припинити це “полювання на відьом”.

“У суспільстві, в якому процвітає корупція, закон про заборону одностатевих стосунків все частіше використовується для переслідування, вимагання і шантажу людей з боку співробітників правоохоронних органів та інших представників громадськості”, – йдеться у пості Amnesty International Nigeria.

У поліції також заявили, що під час рейду вилучили відеозапис весілля, урочисті сукні для церемонії та низку наркотичних речовин.

Правоохоронці повідомили, що дізналися про весілля під час патрулювання. Вони зупинили одного з відвідувачів для перевірки.

“Під час допиту він зізнався, що є членом певного гей-клубу і прямував до своїх товаришів на церемонію укладання гей-шлюбу”, – розповіли у поліції. // УП