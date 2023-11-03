У Парижі пара нелегалів з Молдови на замовлення з Росії малювала зірки Давида

Наразі подружжя помістили під адміністративний арешт, йому загрожує депортація.

У Парижі затримали двох нелегалів, які на замовлення “особи з РФ” малювали на будинках зірки Давида – символ єврейської релігії та держави Ізраїль.

Про це повідомляє французьке видання Europe 1. За даними ЗМІ, подія сталася в одному з паризьких округів, що розташований на правому березі Сени. Затримане подружжя прибуло з Молдови нелегально, а шестикінцеві зірки наносили на замовлення особи в Росії.

“Двох молдаван, заарештованих після нанесення зірок Давида на школу в 10-му окрузі, спонсорувала “особа в Росії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається з посиланням на прокуратуру, що 33-річного чоловіка та 28-річну жінку, які є уродженцями Молдови, затримали та помістили під адміністративний арешт. Подружжя заарештували через приниження гідності, що було скоєно на підставі “походження чи релігії”.

Про зловмисників правоохоронцям повідомив місцевий житель, який побачив, як вони малювали зірки.

Через те, що фігуранти – нелегали, французькі правоохоронці планують їх депортувати до Молдови. // УНІАН