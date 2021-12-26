Путинский Кадыров заявил о готовности «решить вопрос» с «присоединением» Украины к России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности «решить вопрос» с «присоединением» Украины к России или Чечне.

Заявление главы северокавказской республики, которого цитируют российские СМИ, сделано на пресс-конференции в Грозном, передает УНН.

“Украину должны присоединить к нашей стране, это наша территория”, — сказал Кадыров, добавив, что если бы ему поручили “решать этот вопрос” — он бы давно это сделал. Мешают главе Чечни, по его словам, “государственные договоренности”.

Заявление Кадырова сделано на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в Украину. Кремль подготовку к войне отрицает.