У Парижі пройшли обшуки у штаб-квартирі партії президента Макрона
Національна фінансова прокуратура Франції сьогодні, 14 грудня, провела обшуки у штаб-квартирі партії “Відродження” чинного президента Еммануеля Макрона. Причиной стали витрати на консалтингові послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.
У виданні зазначають, що обшуки також пройшли в офісі консалтингової фірми McKinskey у справі щодо можливого незаконного фінансування виборчих кампаній президента Франції.
За даними видання, кілька консультантів компанії працювали як неоплачувані волонтери під час виборчої кампанії Макрона у 2017 році. Тепер правоохоронці намагаються з’ясувати, чи це не призвело до прихованих витрат на кампанію і чи користувалася фірма особливим доступом і ставленням після цього при отриманні прибуткових контрактів з урядом.
Розслідування ініціювали після того, як Сенат Франції дійшов висновку, що державні витрати на консалтингові послуги зросли більш ніж удвічі в період з 2018 до 2021 року – під час першого терміну Макрона.
“Це нормально, що судові органи проводять вільне та незалежне розслідування, щоб пролити весь світ на цю тему”, – заявив представник партії “Відродження” Лоїк Сіньйор.
За його словами, партія готова надати правоохоронцям усю корисну інформацію про кампанії.