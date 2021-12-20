Gulagu.net обнародовал новую порцию видео с пытками заключенных в России

Общественный проект Gulagu.net опубликовал новую порцию видеозаписей с кадрами пыток заключенных. Как сказано в описании к видео, опубликованному на YouTube, запись — из «нового элемента секретного видеоархива ФСБ/ФСИН», который был получен правозащитниками накануне. «Эта публикация — менее 1% от того, что есть у нас», — заявляет глава проекта Владимир Осечкин.

Предположительно на записи показано ОТБ-1 в Красноярске. На одном из видео в «пресс-хате», по словам Осечкина, избивают заключенного. Однако в кадре этих сцен не видно, так как другой заключенный завесил нары, на которых бьют заключенного, матрасами, чтобы скрыть происходящее.

Также опубликованы кадры падения одного из заключенных из окна. Запись датирована 27 июля 2020 года. Осечкин заявляет, что выпавший заключенный спустя два дня скончался. По словам правозащитника, это не было самоубийством, заключенного выбросили из окна умышленно.

По словам основателя Gulagu.net, архив по Красноярску — более 100 гигабайт. Осечкин утверждает, что материалы уже направлены в Европейский парламент и Европейский комитет по предотвращению пыток.

С начала октября Gulagu.net опубликовал серию видео о пытках и изнасилованиях заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове, белгородской ИК № 4, камчатской ИК № 6 и иркутском СИЗО № 1. Ролики из секретного архива ФСБ и ФСИН вызвали огромный резонанс, были возбуждены уголовные дела. Руководство УФСИН Саратовской области ушло в отставку, кроме того, были уволены 18 нижестоящих сотрудников.

Архив с пытками заключенных правозащитникам передал программист Сергей Савельев, который и сам отбывал наказание. Сейчас Савельев находится во Франции, где он попросил политического убежища. Незадолго после обнародования первой части архива Савельев был объявлен в розыск российскими правоохранителями, а затем заочно арестован. Сообщалось, что поводом для розыска стало нарушение правил условно-досрочного освобождения, а также незаконное получение сведений, составляющих гостайну. Однако впоследствии кассационный суд в Саратове отменил постановление суда о заочном аресте Савельева и полностью прекратил производство по «арестному делу». // Znak.com