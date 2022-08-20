У Підмосков’ї підірвали джип дочки російського ашиста Дугіна Дар’ї Дугіної

У Підмосков’ї підірвали джип Дар’ї Дугіної – дочки відомого російського фашиста Олександра Дугіна За словами очевидців, машина вибухнула під час руху. Як повідомляють російські телеграм-канали, вона загинула.

Дар’я Дугіна на розбомбленій Азовсталі знімає пропагандистські ролики про “укрофашистів” для свого батька

Олександр Дугін — російський фашист, засновник ідейного руху “неоєвразійство” та один з ідеологів “російського миру”. У 2014 році внесений до списку санкцій Європейського Союзу, а наступного року потрапив під персональні обмеження США та Канади через причетність до військової агресії проти України.

Олександра Дугіна називають “ідеологічним мозком” Путіна та «ідеологом російського світу». Дар’я Дугіна нещодавно була внесена до списків санкцій Великобританії.