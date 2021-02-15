У Польщі група громадян Грузії напала з ножами на групу українців

Бійка із використанням ножів трапилася, за словами слідчих, через порахунки між чоловіками і, можливо, через національне походження



Увечері минулого четверга, 11 лютого, у центрі міста Сєракув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на групу громадян України. За інформацією слідчих, причиною бійки стали порахунки між чоловіками, можливо, за національною ознакою.

Четверо дорослих іноземців напали на групу трьох інших іноземців із використанням гострих предметів, ймовірно, ножів. Після бійки вони втекли з місця події, залишивши закривавлених поранених чоловіків.

Наразі однозначно невідомо, що стало мотивом злочину. Однак все вказує на те, що це були порахунки між чоловіками, ймовірно, через національне походження. Відомо, що один із поранених чоловіків після інциденту прибіг до сусідньої крамниці та попросив про допомогу. Бійку побачив один із жителів сусіднього будинку і він повідомив про інцидент поліцію та швидку допомогу.

Потім виявилося, що побиті чоловіки – це громадяни України. Натомість зловмисники – громадяни Грузії. Усі вони є жителями Мєндзиходзького повіту Великопольського воєводства, працівники місцевих фірм. Потерпілим із численними ножовими пораненням надали медичну допомогу, а поліція невдовзі затримала чотирьох злочинців.

Громадян Грузії арештували та висунули обвинувачення, за які їм загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Постраждалих українців натомість госпіталізували, а одного з них мусили прооперувати. // Польське Радіо