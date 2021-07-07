У Польщі у справі ексглави «Укравтодору» Новака затримали українку

Центральне антикорупційне бюро (CBA) Польщі затримало громадянку України за обвинуваченням у відмиванні грошей у рамках кримінальної справи проти ексглави Укравтодору, колишнього польського політика та міністра Славоміра Новака.

Українку затримано в середу вранці у Варшаві, передає Укрінформ з посиланням на СBA.

“Функціонери гданського відділу СBA затримали сьогодні вранці чергову особу у справі проти колишнього міністра транспорту Славоміра Н. Дії проводилися у Варшаві. На цей раз у справі було затримано громадянку України”, — повідомляє польська спецслужба.

Як зазначається, після завершення процесуальних дій жінку перевезли до окружної прокуратури у Варшаві, де їй висунули обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей.

CBA інформує, що це чергові дії у справі діяльності організованого злочинного угруповання, яке, за версією слідства, було створено і керувалося Славоміром Н. До цього часу обвинувачення висунуто 15 особам. Підозрювані обвинувачуються у діяльності в рамках ОЗУ, відмиванні брудних грошей, вимаганні й отриманні матеріальних благ.

Як повідомлялося, 22 липня минулого року суд Варшави заарештував Новака на три місяці за підозрою в корупційних діях на посаді голови Укравтодору. Його затримання було наслідком співпраці НАБУ та польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн. Згодом його тимчасовий арешт ще двічі продовжували.

Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з жовтня 2016-го до жовтня 2019 був в.о. голови Укравтодору.

У вересні минулого року CBA поінформувало про виявлення двох сховків, у яких Новак мав приховувати готівку в еквіваленті понад 1 мільйон доларів. Спецслужба також наклала арешт на інші активи, котрі, як оцінює CBA, придбано за гроші, що походять з корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири, загальна вартість яких оцінюється майже у 2 млн злотих (близько 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover. Крім того, того СBA вилучила інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.

Після звільнення під заставу з варшавського СІЗО 12 квітня цього року Новак повідомив, що не коментуватиме нічого у своїй справі, аби якісь необачно сказані слова не були використані проти нього. Ексглава Укравтодору наголосив, що зараз «перед ним боротьба за своє добре ім’я і правду».