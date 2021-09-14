У Польщі за образу українців священника засудили на рік виправних робіт

Суд міста Вроцлав оголосив вирок у справі колишнього католицького священика Яцека Медляра, якого звинуватили у «публічному розпалюванні релігійної і етнічної ненависті».

11 листопада 2017 року, коли Польща відзначала День незалежності, у Вроцлаві проходив «Марш патріотів». Медляр виступив на цьому заході і під виглядом призову до патріотизму образив євреїв і українців, пише InPoland.

Він використовував вислови, покликані вселити полякам презирство і ворожість стосовно євреїв і українців, приписуючи їм ворожість і агресію та заохочуючи учасників маршу до війни з ними.

Свою вину чоловік визнавати відмовився. Згідно з польським законодавством, максимальне покарання за розпалювання ненависті — позбавлення волі строком на два роки.

Районний суд Вроцлава-Середмістя, ухвалою від сьогодні, тобто від 13 вересня 2021 року, визнав Яцека М. винним у вчиненні діяння, описаного у пункті II вступної частини судового рішення (правопорушення, передбачене ст. 256 § 1 ЦК у збірці 257 Кримінального кодексу) і засудив його до 1 (одного) року обмеження волі, що полягає у виконанні неоплачуваної контрольованої роботи у соціальних цілях протягом 30 (тридцяти) годин на місяць. Також його зобов’язали сплатити штраф у розмірі 180 злотих на кошт держави. // Діло