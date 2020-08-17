Сотрудника норвежской компании, работающей с «Северным потоком-2», задержали на встрече с российским шпионом

Служба безопасности полиции Норвегии задержала 15 августа в Осло подданного страны по подозрению в передаче иностранному государству сведений, которые могут навредить безопасности страны.

Об этом сообщается в Twitter службы, отмечает УНН.

Его задержали во время встречи в ресторане с офицером российской разведки, уточняет газета Aftenposten со ссылкой на заявление пресс-секретаря службы Лине Нигор. Задержанный признает, что получил деньги за передачу информации, но отрицает, что его действия несли угрозу интересам страны, рассказала его адвокат Марианне Дарре-Насс.

Имя задержанного норвежские СМИ не приводят. По данным VG, речь идет о сотруднике агентства DNV GL, который по работе часто общался с экспертами оборонного сектора страны.

Агентство занимается сертификацией корабельного оборудования и подводных трубопроводов, в том числе и в России, и выступает сертифицирующей организацией для газопровода “Северный поток-2”.