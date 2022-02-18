Великобритания отменила «золотые визы» для богачей; за 12 лет их получили более 2,5 тысяч россиян
Министерство внутренних дел Великобритании отменило систему «золотых виз» для инвесторов, чтобы «остановить коррумпированные элиты».
Об этом сообщается на сайте правительства.
«У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям в нашей иммиграционной системе. В соответствии с моим Новым планом иммиграции я хочу обеспечить доверие британцев к системе, в том числе остановить коррумпированные элиты, которые угрожают нашей национальной безопасности и гоняют грязные деньги по нашим городам», — подчеркнула глава МВД Великобритании Прити Патель.
Проект Spotlight on Corruption писал со ссылкой на данные министерства, что в 2008-2020 годах «золотые визы» получили 2 526 россиян (инвесторы и члены их семей), что составляет 20% от числа всех выданных виз такой категории. Россияне занимают второе место после граждан Китая.
МВД Великобритании готовит расследовании в отношении 700 российских миллионеров, получивших визы в 2008-2015 годах, сообщал The Times.
Программу «золотых виз» запустили в 2008 году. Иммигранты, которые вложили в британскую экономику как минимум 2 млн фунтов стерлингов, получали разрешение на постоянное проживание в стране и в дальнейшем могли претендовать на гражданство. // МедиазонаTweet