Російський контрактник жорстоко побив і зґвалтував дівчину

У Росії 14 травня в Балтійську Калінінградської області затримано військовослужбовця в/ч 71707 Севастополя 24-річний лейтенант Костянтин Чистяков. Мати і батько підозрюваного підтвердили сам факт затримання сина, але від подальших коментарів відмовилися.

Як пише ASTRA, з журналістами зв’язалася місцева мешканка, яка стала мимовільним свідком події. Катерина працює в місцевому відділенні одного з підприємств ЖКГ. У неділю, 14 травня, вона почула слабкий крик.

“Я о 6:10 по території пройшлася, а потім чую якийсь голос. Думаю: хіба мало, компанія, у нас там іноді сидять, випивають люди. Чула, що якісь стогони були, дівчинка крикнула “Ай, кропива, боляче”. Я думаю, ну хіба мало, парочка. Там дерево заважало, я бачила, що якісь розборки відбуваються, але вона крикнула тільки один раз “Допоможіть!” Потім дивлюся, а у хлопця руки все крові. І б’є прямо не зупиняючись, десь ударів 30 було”, – розповіла виданню жінка.

Катерина викликала поліцію. Ґвалтівник хотів втекти, але його спіймали місцеві хлопці, які приспіли на допомогу. Обличчя і тіло постраждалої дівчини були в крові.

“Вона каже: “Допоможіть, він мене зґвалтував”. Він її, знаєте, ґвалтував і кулаками бив. У неї були лосини спущені, обличчя все в крові. Я взяла у себе ковдру, вкрила її. Під’їхала швидка, знайома стала їй рани обробляти. Хлопець, виходить, гострими каменями по всьому обличчю. Воно невпізнанне взагалі. Потім цього “героя” привели. Він неадекватний був або на наркоті якийсь … хлопчаки його, звичайно, теж побили”, – розповіла журналістам очевидиця.

Молоді люди, які затримали підозрюваного, також розповіли про те, що трапилося в своєму телеграм-каналі, де опублікували відео затримання військовослужбовця Чистякова. // УНІАН