В Росії заборонили змінювати стать
Російська Держдума ухвалила в остаточному, третьому читанні закон про заборону зміни статі.
Про це повідомляють пропагандисти “РИА “Новости”.
Відповідно до законопроєкту, “медичним працівникам забороняється здійснення медичних втручань, спрямованих на зміну статі людини, зокрема формування в людини первинних і (або) вторинних статевих ознак іншої статі”.
Виняток пропонується зробити тільки для “вроджених аномалій у дітей”.
Крім заборон безпосередньо на медичну допомогу транс-людям, Держдума схвалила такі обмежувальні заходи:
Органи РАГС не зможуть вносити зміни в документи людини на основі медичних довідок про “зміну статі”;
“Зміна статі” одним з подружжя або обома буде підставою для анулювання шлюбу;
Для “людей, які змінили свою стать” буде запроваджено заборону на усиновлення дітей і встановлення піклування над ними. // УП