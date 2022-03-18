Росія звинуватила YouTube у тероризмі. «Мочитимуть у сортирі»?

Роскомнадзор вимагає від компанії Google негайно припинити поширення погроз на адресу громадян Російської Федерації на відеохостингу YouTube.

Про це йдеться у повідомленні Комітету.

«Користувачам відеохостингу YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації Російської Федерації та Республіки Білорусь. Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров’ю російських громадян», – вважає регулятор країни-агресора

Роскомнадзор вимагає від Google LLC припинити трансляцію «антиросійських роликів».