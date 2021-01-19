Грузовик наехал на спящих на обочине людей: погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 рабочих, которые шли пешком в город на заработки и ночевали на обочине дороги, погибли при наезде на них грузовика.

Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в ночь на вторник на шоссе примерно в 60 км от города Сурат в западном штате Гуджарат, передает УНН.

По этой информации, в темноте водитель самосвала проехал по рабочим. В результате 12 человек погибли на месте и еще восемь получили серьезные травмы. Трое пострадавших позже скончались в больнице, состояние еще нескольких оценивается как тяжелое.

Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на полицию штата, перед наездом на людей самосвал столкнулся с трактором, после чего был отброшен в их сторону.

Правоохранители начали расследование происшествия.