У Польщі зробили заяву про обмеження пільг для військовозобов’язаних українців

У Польщі заявили, що є можливість обмеження пільг для українців за кордоном, які ухиляються від призову. Варшава вважає, що це повинна бути загальноєвропейська схема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю The Guardian.

Він заявив, що Україна повинна сама вирішити та повідомити, що робити з військовозобов’язаними чоловіками, які перебувають за кордоном.