У Польщі зросла кількість жертв «хвороби легіонерів»

У Підкарпатському воєводстві Польщі кількість померлих внаслідок легіонельозу зросла до 19 осіб, підтвердились два нові випадки зараження.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє Polsat News з посиланням на дані санітарно-епідеміологічної служби.

У всіх померлих були супутні захворювання.

Двох нових заражених госпіталізували минулого четверга. Загалом вже підтверджено 160 випадків інфікування.

Найбільшу кількість хворих зафіксували у Жешуві – 107.

Легіонельоз або “хвороба легіонерів” – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.

Про спалах легіонельозу у Жешуві стало відомо минулого тижня. Тоді зафіксували понад 100 випадків інфікування.

28 серпня у чотирьох із дев’яти проб води, узятих із водогону Жешува, виявили бактерії легіонели – збудника легіонельозу. Причому у двох із них концентрація бактерій була дуже високою.

Польські спецслужби поки не бачать підстав вважати ворожою диверсією спалах “хвороби легіонерів” у Жешуві.