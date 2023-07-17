У Придністров’ї зарізали лідера комуністів

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Убили лідера придністровської компартії Олега Хоржана, повідомили у пресслужбі КПРФ.

КПРФ у Telegram повідомила: “Отримали повідомлення про вбивство лідера Придністровської компартії та ексдепутата Верховної ради Придністров’я Олега Хоржана. Подробиці з’ясовуються”.

У КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я

Олег Хоржан. Фото rg.ru

Голова КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Хоржана вбили вночі 17 липня в його будинку.

“КП” у Молдові пише, що Хоржана зарізали. Його знайшла дружина поруч із відкритим сейфом. Сейф був порожнім. На тілі Хоржана було “безліч ножових поранень”. // УП

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