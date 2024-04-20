У рашистів істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію рф-активів

Прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що схвалена Палатою представників допомога США Україні “зробить більше загиблих українців” і збагатить Сполучені Штати, а також пригрозив, що США доведеться відповісти за конфіскацію заморожених активів РФ.

“Рішення про надання допомоги Україні очікуване і було прогнозованим. Це ще більше збагатить Сполучені Штати Америки і ще більше розорить Україну, зробить більше загиблих українців з вини київського режиму”.

Пєсков також заявив, що, якщо США конфіскують заморожені російські активи, їм “доведеться за це відповісти”.

“І тут навряд чи будуть якісь тимчасові обмеження. І робити ми це будемо так, як це буде найкращим чином відповідати нашим інтересам”, – пригрозив він.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що схвалена Палатою представників США допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню “посилить світові кризові явища”.

Підтримку України вона назвала “прямим спонсоруванням терористичної діяльності”, Тайваню “втручанням у внутрішні справи Китаю”, Ізраїлю “прямим шляхом до ескалації безпрецедентного загострення” на Близькому Сході.

Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав схвалення Палатою представників допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню “голосуванням радісних штатівських виродків” за “продовження громадянської війни розділеного народу нашої раніше єдиної країни” і збільшення жертв війни, яку Росія веде проти України. Він також побажав США якнайшвидше зануритися в нову громадянську війну, яка призведе до розпаду Сполучених Штатів. // УП