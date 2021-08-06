У Росії із СІЗО втік вбивця «ковбасного короля»

Вночі 6 серпня у Росії втік небезпечний злочинець Олександр Мавріді. Він знаходився у СІЗО в Істрі. Напередодні Мавріді перевели до іншої камери. У ній вже сиділи четверо жителів Молдови. Якимось чином їм вдалося вибити лоток, через який ув’язненим передають їжу, та відкрити двері камери.

Представник Слідчого комітету Росії Ольга Врадій заявила: «Близько 4 години ранку з ІТТ ОМВД Росії по Істрі через спецприймальник із застосуванням предметів, заборонених в обігу у приміщенні ІТТ, імовірно, гайкового ключа, відкрутили замки дверей, після чого втекли з-під варти п’ять осіб».

Двоє охоронців, що чергували вночі, з незрозумілої поки причини на шум не відреагували. Втікачі покинули СІЗО через задні двері та пішки попрямували до залізничної станції. Російські ЗМІ стверджують, що у злочинців немає зброї.

Жителі Молдови, які здійснили втечу, проходять по одній справі. Івана Цуркану, Олександра Бутнару, Дениса Грозаву, Миколу Тетерю звинувачують у крадіжках з приватних будинків.

А ось Олександр Мавріді — особистість дуже цікава. У СІЗО він опинився як головний обвинувачений у справі про вбивство відомого бізнесмена Володимира Маругова. Підприємця називали «ковбасним королем». Йому належали кілька компаній, зокрема «М’ясна імперія» і «Озерецкі ковбаси».

Маругова було вбито у листопаді минулого року у нього вдома в Істрі. Бізнесмена застрелили з арбалета. При цьому вбивця (або вбивці) спочатку якийсь час катував Володимира.

За версією СКР, напад стався у лазні біля будинку Маругова. Кілька людей у масках проникли до приміщення, зв’язали підприємця та його цивільну дружину й стали вимагати гроші. Жінці якимось чином вдалося втекти та викликати поліцію, але на момент приїзду правоохоронців Володимир був уже мертвий, а нападники зникли.

Протягом декількох годин в одному з сіл поруч з Істрою поліція виявила кинуту автівку. У ній знайшли особисті речі підозрюваних і арбалет. Все це допомогло швидко вийти на слід 49-річного уродженця Казахстану Олександра Мавріді. Його затримали. Він усе заперечував. Однак під час обшуку у московській квартирі, в якій проживав підозрюваний, був виявлений пенсіонер. Літнього чоловіка знайшли прикутим наручниками до ліжка. Його охороняв невідомий. Пенсіонер заявив, що Мавріді вимагав у нього права на нерухомість у російській столиці. Олександра звинуватили як «чорного» рієлтора, а також пред’явили звинувачення у злочинах, пов’язаних з незаконним привласненням нерухомості.

А далі почалося найцікавіше. Виявилося, що Мавріді знайомий з колишньою дружиною Маругова Тетяною. За два роки до цього поетеса Тетяна Маругова була гостею програми «Прямий ефір», яку веде Андрій Малахов на каналі «Росія». Вона розповіла, що колишній чоловік погрожує їй та їхньому синові Олександру. Він, до речі, теж був присутній у студії та підтвердив слова матері.

Тетяна повідомила, що прожила з Маруговим у шлюбі 20 років. Потім вони розлучилися. Спочатку бізнесмен повівся порядно. Він переписав на неї квартиру у Москві й один зі своїх ковбасних заводів. Крім того, платив хороші аліменти. Але все змінилося, коли у Володимира та його цивільної дружини з’явилася дитина. Після цього Маругов став вимагати, щоб Тетяна повернула йому і квартиру, і завод. Вона, звичайно, відмовилася. «Ти думаєш, що безсмертна?» — сказав з погрозою колишній чоловік.

Цей випуск «Прямого ефіру» спровокував скандал. Російські ЗМІ почали з’ясовувати, чи відповідають дійсності звинувачення на адресу «ковбасного короля». Його знайомі на умовах анонімності повідомили, що справи у Маругова останнім часом йшли погано. Він заборгував 5 мільйонів доларів. І тому вимагає, щоб Тетяна повернула йому квартиру та завод.

У червні 2016 року бізнесмена офіційно визнали банкрутом.

Влітку 2019 роки син Тетяни та Володимира загинув. Олександр їхав на мотоциклі у центрі Москви, коли його збило таксі. За кермом автомобіля був громадянин Киргизстану. Поліція не знайшла в його діях злого наміру. Загибель молодої людини визнали ДТП.

Після цієї трагедії поетеса знову прийшла у студію до Малахова. Тетяна заявила, що не може нікого прямо звинуватити в загибелі сина, проте вона не вірить у випадковості. Жінка нагадала про погрози з боку колишнього чоловіка. «Протягом останніх чотирьох років ми з Олександром жили у стані крайньої напруги», — сказала Тетяна.

Малахов після її розповіді припустив, що аварію підстроїв таксист. Заява телеведучого викликала обурення влади Киргизстану. МЗС Росії був змушений зробити заяву. Слова Малахова назвали «особистим поглядом на ситуацію». І це не повинно вплинути на двосторонні відносини між Москвою та Бішкеком. Малахову довелося публічно вибачитися перед громадянами Киргизстану.

Коли після вбивства Маругова СКР з’ясував, що Олександр Мавріді знайомий з колишньою дружиною бізнесмена, її одразу викликали на допит. Тетяна не заперечувала, що знає Мавріді. Однак вона рішуче заявила, що не просила його вбити Володимира. Вона також заявила, що у неї з підозрюваним не було та немає сексуального зв’язку. // Ігор КОЗЛОВ, «ФАКТИ»