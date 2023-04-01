У Росії пенсіонерка двічі намагалася спалити військкомат з «терористами» (відео)

Жінка запевняє, що стала жертвою шахраїв, які “розвели” її на гроші, а потім відправили палити військкомат.

У російському місті Первоуральськ пенсіонерка двічі намагалася підпалити військкомат. Після затримання зізналася, що її на це змусили телефонні шахраї. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Першого разу 73-річна жінка прийшла до будівлі місцевого військкомату із запальничкою і пляшкою, наповненою горючою речовиною. Піднявшись на ганок, вона спробувала підпалити ганчірку в пляшковому горлечку, але не змогла. Тоді вилила рідину перед вхідними дверима, кинула туди ганчірку і знову намагалася її підпалити. Але випадковий відвідувач військкомату злякав пенсіонерку, і вона втекла.

Через чотири години жінка повернулася з новою пляшкою. Але цього разу її вже чекали і відразу ж затримали. Силовикам старенька заявила, що їй подзвонили невідомі і переконали взяти участь у підпалі будівлі, де нібито знаходяться терористи.

В ході допитів з’ясувалося, що якийсь “дізнавач Лебедєв” під приводом упіймання шахраїв переконав жінку набрати кредитів і перевести гроші на вказаний рахунок. Коли ця афера спрацювала, “дізнавач” запропонував пенсіонерці продовжити співпрацю” і загітував “налякати терористів, які орудують біля комісаріату”.

На цьому етапі довірливу стареньку і схопили російські силовики. // УНІАН