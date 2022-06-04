У Росії підпалили будівлю Росгвардії (відео)

Підпал відділення Росгвардіі стався в Хабаровському краї, дізналися журналісти.

У місті Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю Російської Федерації на вул. Піонерська підпалили будівлю, в якій знаходилося відділення Росгвардії.

У підпалі відділення підозрюють місцевого жителя — 50-річного Володимира Золотарьова, повідомляє Telegram-канал Baza.

У повідомленні йдеться, що підозрюваного швидко затримали й доставили до слідчих.

«…За попередніми даними, чоловік спробував зайти з пластиковою каністрою з горючою рідиною в будівлю на Піонерській вулиці, але двері виявилися зачиненими. Тоді він поставив каністру біля дверей і підпалив її, в результаті чого на ґанку сталася пожежа…», — йдеться на каналі. // УНІАН