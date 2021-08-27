У Росії розбився шостий літак за два місяці

У Росії в Пермській області зазнав аварії фронтовий бомбардувальник Су-24. Екіпаж встиг катапультуватися і вижив. Про це інформує РБК.

«При перельоті на авіаремонтне підприємство для проведення планового ремонту зазнав аварії за 95 км на захід від міста Перм літак Су-24», — уточнюється в повідомленні.

Бомбардувальник виконував політ без боєкомплекту і впав в лісистій місцевості. Як зазначається, внаслідок аварії «на землі руйнувань немає». На місце події вилетів вертоліт пошуково-рятувальної служби, щоб евакуювати льотчиків.

РЕН ТВ і «Інтерфакс» з посиланням на джерела уточнюють, що пілотів було двоє. Співрозмовник «Інтерфаксу» додав, що Су-24 зазнав аварії, за попередніми даними, через відмову техніки.

«Літак Су-24 сідав до Пермі на дозаправку. Після зльоту через кілька хвилин він зазнав аварії», — сказало джерело ТАСС.

За серпень і липень Росія втратила:

Су-24 (27.08, Пермський край); МіГ-29СМТ (23.08, Астраханська область); МіГ-29СМТ (18.08, Астраханська область); Іл-112В (17.08, Московська область); Бе-200 (14.08, Туреччина); Су-35 (31.07, Сахалін).

Внаслідок аварій загинуло 9 пілотів, з яких два герої Росії. // Діло