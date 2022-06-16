У Росії спалахнуло найбільше газове родовище (відео)
На ділянці «Газпром видобуток Уренгой» між газовими промислами 7-8 стався розрив труби діаметром 1,4 метра.
У Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища загорівся трубопровід.
Про це повідомляє Оctagon з посиланням на прес-службу компанії «Газпром видобуток Уренгой».
На ділянці «Газпром видобуток Уренгой» між газовими промислами 7-8 стався розрив труби діаметром 1,4 метра.
Причина загоряння на цей час не повідомляється.
Уренгойське родовище відноситься до числа найбільших у світі. Видобувні запаси — до 10 трлн кубічних метрів газу. // УНІАНTweet