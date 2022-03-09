У Росії заборонили продаж іноземної валюти громадянам до 9 вересня

Банк Росії запроваджує новий порядок операцій із готівкою для росіян на півроку, з 9 березня по 9 вересня 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому 9 березня на сайті ЦБ, пише УНН.

«Банк Росії з 9 березня по 9 вересня 2022 року встановлює такий порядок видачі коштів із валютних вкладів або рахунків громадян:

Всі кошти клієнтів на валютних рахунках або вкладах збережено та враховано у валюті вкладу, клієнт може зняти до 10 тис доларів США у готівковій валюті, а решта коштів — у рублях за ринковим курсом на день видачі», — сказано в повідомленні.

«Громадяни зможуть відкривати і нові валютні рахунки та вклади, але зняти з них кошти, доки діє тимчасовий порядок операцій з готівковою валютою, можна буде в рублях за ринковим курсом на день видачі. Банки протягом терміну дії тимчасового порядку не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Поміняти готівкову валюту на рублі можна буде будь-якої миті і в будь-якому обсязі», — йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з релізом від 8 березня ЦБ прийняв рішення не відновлювати торги 9 березня 2022 року на Московській Біржі в секції фондового ринку.