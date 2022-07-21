У Росії застреливстя генерал ФСБ

У Москві знайдений мертвим 76-річний генерал-майор Федеральної Служби безпеки Російської Федерації Євген Лобачов.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

20 липня дружина Лобачова заявила в поліцію про зникнення чоловіка. За її словами, він пішов на прогулянку і пропав безвісти.

Увечері тіло чоловіка виявили на сходовій клітці будинку на Качалінській вулиці. Біля нього знайшли пістолет ТТ.

Відзначається, що генерал-майор у відставці відчував фінансові труднощі. Також у нього були проблеми зі здоров’ям.

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Як повідомлялось, раніше в Росії знайшли мертвим генерального директора компанії “Астра-Шиппінг”, яка є підрядником російського монополіста “Газпром”, Юрія Воронова.

Крім того, повідомлялося про смерть колишнього генерального директора російської держкомпанії “Росвооружение” Олексія Огарьова. Тіло без видимих ознак насильницької смерті знайшли в його будинку.

В Іспанії знайшли мертвим колишнього топ-менеджера газової компанії “Новатек” Сергія Протосеню, а також тіла його дружини і дочки.

Нагадаємо, що раніше відставного генерал-майора служби зовнішньої розвідки Росії Льва Соцкова знайшли мертвим у своїй квартирі. Біля його тіла лежав нагородний пістолет ТТ і передсмертна записка. // УНІАН