В России депутата арестовали по обвинению в убийстве жены

Зеленоградский районный суд Петербурга арестовал муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина по обвинению в убийстве жены (часть 1 статьи 105 УК).

Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Заседание прошло в психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова, уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, днем 28 сентября 55-летний Игорь Шокин «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» к 61-летней супруге не менее 11 раз ударил ее по голове и туловищу «предметом, обладающим колюще-режущими свойствами». Следователи сочли, что обвиняемый пытался уничтожить следы и скрыться.

Шокина задержали вечером того же дня. РИА «Новости» утверждало, что во время задержания он «прятался в кустах недалеко от своего дома».

По информации «Фонтанки», труп нашел друг сына Шокиных. Он зашел проведать женщину по просьбе товарища, так как она не отвечала на звонки. По его словам, муниципальный депутат «в одних трусах», «обернутый в триколор», выбежал из дома. // Медиазона