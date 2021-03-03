У Швеції чоловік поранив ножем вісім людей
У місті Ветланда на півдні Швеції вісім людей потрапили до лікарні в результаті ймовірного теракту.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на SVT.
Поліцію повідомили про напад у центрі міста близько 15.00 за місцевим часом. За свідченнями очевидців, на кількох людей напали з холодною зброєю.
З’ясувалося, що поранення отримали вісім людей. Стан кількох поранених важкий.
Поліція підстрелила нападника – молодого чоловіка у віці від 20 до 30 років. Він живий і перебуває в лікарні.
У поліції не називають мотиви нападу.
Спочатку інцидент розслідували як спробу вбивства, але пізніше кваліфікацію злочину змінили на «ймовірний терроризм».Tweet