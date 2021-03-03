У Швеції чоловік поранив ножем вісім людей

У місті Ветланда на півдні Швеції вісім людей потрапили до лікарні в результаті ймовірного теракту.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на SVT.

Поліцію повідомили про напад у центрі міста близько 15.00 за місцевим часом. За свідченнями очевидців, на кількох людей напали з холодною зброєю.

З’ясувалося, що поранення отримали вісім людей. Стан кількох поранених важкий.

Поліція підстрелила нападника – молодого чоловіка у віці від 20 до 30 років. Він живий і перебуває в лікарні.

У поліції не називають мотиви нападу.

Спочатку інцидент розслідували як спробу вбивства, але пізніше кваліфікацію злочину змінили на «ймовірний терроризм».