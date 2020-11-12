В Telegram продавали доступ к московской системе распознавания лиц

Активистка в области цифровых прав в Москве смогла приобрести доступ к обширной городской системе распознавания лиц всего за 200 долларов США, как сообщает фонд Thomson Reuters.

Увидев рекламу сервиса в Telegram, Анна Кузнецова перевела деньги вместе со своей фотографией продавцу. Два дня спустя она получила подробный отчет о своих передвижениях за предыдущий месяц, по-видимому, полученный непосредственно из полицейской системы.

Московская система распознавания лиц, охватывающая более 100 000 камер по всему городу, предназначена только для правоохранительных органов. Неясно, как продавец смог получить доступ, будь то коррупция или цифровое вторжение. Два офицера были привлечены к расследованию после инцидента, но Кузнецова подала иск с целью приостановить программу до тех пор, пока не будут установлены более четкие процедуры.

По мнению Кузнецовой, система представляет явную опасность для общества, пока она доступна. «Любой сумасшедший может преследовать вас с помощью этого; преступники могут проверить, когда и куда вы идете, осуществить взлом вашей квартиры или причинить вам вред», — сказала она в интервью. «Все может случиться.»

Московская полиция внедрила распознавание лиц в январе , и, хотя их система является одной из самых масштабных программ на уровне города, она далеко не единственная. В июле выяснилось, что Rite Aid использовала распознавание лиц в сети из сотен магазинов на протяжении более восьми лет, что служило средством сдерживания от краж и насильственных преступлений. В то же время, ряд городов США запретили распознавание лиц государственными агентствами в ответ на эти опасения, включая Сан-Франциско, Бостон и (совсем недавно) Портленд, штат Мэн.

internetua.com по материалам: The Verge