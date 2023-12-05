У США блогера засудили за інсценування авіакатастрофи

Американського YouTube-блогера засудили за те, що він навмисне розбив літак та інсценував нещасний випадок.

Зробив він це лише заради лайків та переглядів, повідомляє CNN.

30-річний Тревор Джейкоб, колишній олімпійський сноубордист, у грудні 2021 року оприлюднив відео під назвою “Я розбив свій літак”. В ньому він натякав на те, що авіакатастрофа була нещасний випадком.

На відео видно, як Джейкоб катапультувався з літака за допомогою парашута, тримаючи в руках палицю для селфі в руках. Він не зробив жодної спроби скерувати літак до безпечного місця посадки. Через це люди у коментарях почали підозрювати блогера в обмані.

За словами прокурорів, за кілька днів після події Джейкобу наказали повідомити Національну раду з безпеки транспорту, де знаходяться уламки літака. Однак він стверджував, що не знає цього.

Натомість блогер самостійно знайшов місце катастрофи й за допомогою гелікоптера відняв уламки з лісу Лос-Падрес, які згодом знищив. На початку цього року він визнав свою провину у перешкоджанні слідству.

Зараз Джейкоб зізнався, що створив відео в рамках угоди про рекламу онлайн-гаманця.

“Швидше за все, він вчинив цей злочин, щоб привернути до себе увагу в соціальних мережах і новинах, а також отримати фінансову вигоду. Однак така поведінка “шибайголови” не може бути терпимою”, – йдеться у заяві Федеральної прокуратури Каліфорнії.

За скоєне Тревора Джейкоба засудили до 6 місяців ув’язнення. Він повідомив, що “щиро шкодує” про свій вчинок.

“Хоча я ретельно вивчив маршрут літака, аби переконатися, що катастрофа не станеться поблизу людського житла або туристичних маршрутів, я не повинен був продовжувати його”, – зауважив блогер. // УП.Життя