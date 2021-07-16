Повені на заході Німеччини забрали життя понад 50 людей

Опубликовано

Унаслідок рясних і тривалих злив одразу в кількох регіонах Німеччини сталися повені. Водою зруйновано або пошкоджено багато будівель та об’єктів інфраструктури. Понад 50 людей загинули, зазначає Deutsche Welle.

Десятки людей стали жертвами водної стихії на заході ФРН Десятки людей стали жертвами водної стихії на заході ФРН

Кількість загиблих у зв’язку з повенями на заході Німеччини, спричиненими сильними зливами, за останніми даними, зросла до щонайменше 58 осіб, повідомляє агентство dpa, у четвер, 15 липня. Найбільше від повеней постраждали дві західні німецькі федеральні землі — Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц.

Зокрема, в землі Рейнланд-Пфальц бурхливі потоки води призвели до руйнування одразу кількох будинків у населеному пункті Шульд поблизу Аденау. Місцева влада каже про десятки зниклих безвісти. Повідомляється також про щонайменше 25 інших будинків, котрим також загрожує руйнування внаслідок підтоплення. Поліція повідомила, що лише в районі Бад Ноєнар-Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц загинули 18 осіб. У місті Зінціг у цій же землі загинуло дев’ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

Повінь у Німеччині Затоплені вулиці міста Кордель у землі Рейнланд-Пфальц

У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Через повінь місцями призупинено рух потягів залізницею.

Повінь у Німеччині Через рясні опади багато водойм вийшли з берегів

Двоє загиблих рятувальників

Не краща ситуація в сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія, де так само зафіксовано численні випадки підтоплень житлових та інших будівель. За останніми даними, у регіоні міст Бонн і Кельн жертвами стихії стали щонайменше 20 осіб. Повідомляється про сотні викликів рятувальних бригад. У місті Альтена один з рятувальників загинув, коли намагався допомогти постраждалому чоловіку, але сам потрапив у бурхливий потік води. Інший рятувальник помер на місці проведення операції. Припускають, що причиною смерті став стан здоров’я. У місті Кельні у затоплених підвалах будинків було знайдено тіла двох загиблих, повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Через неконтрольований вихід із берегів багатьох водойм місцева влада закликала населення кількох населених пунктів залишити свої домівки. У місті Вупперталь вийшла з берегів річка Вуппер і залила частину центральних кварталів міста.

Повінь у Німеччині Вода в центральній частині Вупперталю

Також залізнична компанія Deutsche Bahn закликала пасажирів оминати Північний Рейн-Вестфалію через призупинене залізничне сполучення на багатьох ділянках.

Утім, повені спостерігаються не лише в цих двох землях. Про катастрофічні наслідки для населення через рясні опади повідомлялося також і в низці інших регіонів, у тому числі й у Баварії та Саксонії.

Нині більшість регіонів Німеччини перебувають у зоні впливу циклону «Бернд», тож місцями негода ще триватиме, застерігають метеорологи.

Like

Читайте также: