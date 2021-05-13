Барабанщика рок-группы «Требуем разойтись» приговорили к 6 годам колонии за участие в протестах в Минске

В Минске суд приговорил к шести годам лишения свободы барабанщика рок-группы «Требуем разойтись» Алексея Санчука.

30-летнего музыканта признали виновным в участии в массовых беспорядках и их подготовке, сообщает Радио Свобода.

В прошлом году Санчук участвовал в массовых акциях протеста против Александра Лукашенко и запомнился тем, что во время их проведения играл на барабанах. Музыканта задержали в ноябре на репетиции, после чего арестовали. Остальных участников группы «Требуем разойтись» также задержали, но спустя несколько дней отпустили.

Санчук свою вину не признал. На суде он заявил, что улики, которые использовали против него, нашли в гараже у совсем другого человека.