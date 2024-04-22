У Китаї понад 120 млн. людей під загрозою через рекордний за півстоліття паводок
Наразі безвісти зникло 11 осіб, з яких шість у горах, де зливи спровокували зсуви ґрунту
Вода у провінції Гуандун на півдні Китаю досягла рекордного за 50 років рівня через сезон дощів, що обернувся масштабними зливами. Під загрозою 127 млн людей, інфраструктура та економіка ключового комерційного та виробничого центру країни, повідомляє The Washington Post.
Останніми роками зливи в провінції Гуандун посилюються. Метеорологи зазначають, що наслідки глобального потепління в Китаї серйозніші, ніж будь-де. Зокрема, на їхню думку, це пов’язано з тим, що Китай докладає недостатньо зусиль для боротьби з ним, а влада провінцій обмежена у заходах боротьби проти стихійних лих через вертикальну систему влади в країні. // ГлавкомTweet