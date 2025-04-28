У Гамбурзі знайшли мертвою 58-річну письменницю, яка починала свою кар’єру в Україні

У німецькому Гамбурзі знайшли мертвою 58-річну Олександру Фреліх — письменницю, чиї твори потрапляли до списків бестселерів. Свою кар’єру вона починала в Україні, заснувавши жіночий журнал.

Після огляду місця й речових доказів слідство дійшло висновку, що смерть жінки, ймовірно, була насильницькою, тому за розслідування взявся відділ убивств, зазначає видання ДетекторМедіа

Офіційну причину смерті не розголошують, однак, за даними видання NDR, Фреліх нібито застрелили. Таблоїд Bild також писав, що вночі напередодні виявлення тіла письменниці чули постріл.

Як пише The Guardian, Фреліх починала як журналістка в Києві, де заснувала жіночий журнал. Згодом вона працювала в Німеччині як фрилансерка, пишучи для жіночих журналів та інших видань, зокрема Stern.

Однак відомою вона стала як письменниця. Її дебютний роман «Моя російська свекруха та інші катастрофи» кілька місяців залишався в списку бестселерів журналу Der Spiegel. За її словами, твір базується на її досвіді шлюбу з росіянином.