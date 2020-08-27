В Чернигове школьницу изнасиловали в туалете McDonald’s (фото)

В изнасиловании подозревают ранее судимого за имущественное преступление 27-летнего мужчину.

В Чернигове задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы в туалете McDonald’s.

Как проинформировали в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, 27 августа около 8:00 к полицейским поступило сообщение, что в туалете одного из ресторанов в центре города мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку.

Полицейские установили, что 27-летний житель Куликовского района напал на девушку в туалете. Работники заведения прибежали на крики девушки и вызвали полицию.

Жертвой изнасилования стала 17-летняя школьница / фото полиции Черниговской области

Полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник ранее отбывал наказание за имущественное преступление.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины, что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.

Обнародованные полицией фотографии с места происшествия свидетельствуют, что инцидент произошел в ресторане McDonald’s.

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